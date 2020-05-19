«Европейская солидарность» требует от Президента Владимира Зеленского отказаться от намерений ввести двойное гражданство в Украине и отозвать поданный им законопроект.

Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на брифинге в Верховной Раде во вторник, 19 мая, передает пресс-служба политсилы.

Виктория Сюмар отметила, что законопроект о двойном гражданстве на самом деле появился несколько месяцев назад. Несколько раз он стоял на повестке дня и несколько раз снимался с рассмотрения.

«Этот законопроект, который, к сожалению, подписал Президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единственное гражданство», — подчеркнула депутат.

По ее словам, законопроект предусматривает целый ряд новелл, которые дают возможность фактически узаконить двойное или тройное гражданство и иметь столько паспортов, сколько вы хотите.

«Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны — это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается», — пояснила Виктория Сюмар.

Представительница фракции «ЕС» рассказала о последствиях, к которым может привести принятие этого законопроекта.

«Вы хорошо знаете, что на территории ОРДЛО — временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей — Россия основала огромную программу, как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта», — отметила Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что когда эти люди получали российский паспорт, украинский они не сдавали.

«Они получали российские паспорта в обмен на так называемые паспорта ЛНР/ДНР. Таким образом, эти люди сегодня владеют как украинскими, так и российскими паспортами. Это означает, что люди с российскими паспортами смогли бы и избирать своих представителей в органы власти Украины, и даже избираться», — добавила она.

Кроме того, она пояснила, что законопроект о двойном гражданстве определяет перечень органов власти, где не могли работать люди с двойным гражданством, в частности Совет национальной безопасности и обороны, Генеральный штаб, Государственная комиссия по ценным бумагам.

«Однако Верховная Рада Украины в этот список не попадала, то есть фактически люди с двойным, тройным гражданством могли быть депутатами Верховной Рады Украины», — отметила Виктория Сюмар.

Она потребовала, чтобы Владимир Зеленский отозвал законопроект.

«Сейчас этот законопроект сняли с повестки дня. Наверное, дочитали, поняли угрозы. Но мы требуем, чтобы этот законопроект был отозван Президентом Украины. Только так от этой угрозы на самом деле можно избавиться, чтобы не случилось так, что его вынесут на рассмотрение в какой-то неудобный момент», — заявила депутат.

Напомним, Верховная Рада во вторник 19 мая отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.