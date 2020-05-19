Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила уже 149 нарушений противоэпидемических мер в салонах красоты и парикмахерских, еще 45 нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания.

Как сообщает Госпотребслужба во вторник, во время карантина территориальные органы ведомства осуществляют проверки объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общественного питания, парикмахерских и салонов красоты и других заведений.

«В период с 11 по 17 мая 2020 года осуществлено 9628 мероприятий надзора (контроля) по соблюдению указанными объектами санитарных норм и правил, определенных действующим законодательством и временными рекомендациями по предотвращению осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», - сказано в сообщениии.

Так, в частности, проверено:

- 4443 объекта торговли продовольственными товарами, на 591 выявлены нарушения, предоставлено 399 предписаний (рекомендаций), составлено 48 протоколов, в 117 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 28 случаях проинформированы органы Национальной полиции;

- 1756 объектов торговли непродовольственными товарами, на 270 выявлены нарушения, предоставлено 176 предписаний, составлено 15 протоколов, в 43 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 10 случаях проинформирована полиция;

- 354 заведения общественного питания, из них на 45 объектах выявлены нарушения соблюдения требований по противоэпидемическим мероприятиям, предоставлено 44 предписания, составлен один протокол, в 12 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 5 случаях проинформированы органы полиции;

- 722 парикмахерские и салоны красоты, на 149 выявлены нарушения, предоставлено 155 предписаний, составлено 19 протоколов, в 24 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 7 случаях проинформированы органы полиции.

Также проверены еще 1653 других объектах надзора (объекты водоснабжения и водоотведения, транспорт, аптеки и т.д.), на 234 из них выявлены нарушения. В связи с этим было предоставлено 155 предписаний (рекомендаций), составлено 15 протоколов, в 55 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 10 случаях проинформированы органы Нацполиции.