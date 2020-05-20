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Через несколько дней Министерство здравоохранения представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Украина 24».
— То, что мы увидели по результатам запуска второго этапа реформы, не имеет ничего общего с улучшением медицины. Это разрушение медицины, - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что наиболее сложная ситуация с психиатрическим направлением в медицине, из-за чего и был протест медиков в Киеве.
— Так называемые реформаторы просто не обратили внимания, что есть такие специализированные больницы, в которых лечатся почти 22 тысячи больных хроническими психическими заболеваниями, которые уже утратили социальные связи. Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить (вариант, – прим.) конкретный в цифрах, каким образом мы будем финансировать до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц, - сказал министр.
Ранее Минздрав аргументировал откат медреформы кардинальным снижением финансирования больниц.
Как известно, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.
Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.
По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.
Через несколько дней Министерство здравоохранения представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Украина 24».
— То, что мы увидели по результатам запуска второго этапа реформы, не имеет ничего общего с улучшением медицины. Это разрушение медицины, - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что наиболее сложная ситуация с психиатрическим направлением в медицине, из-за чего и был протест медиков в Киеве.
— Так называемые реформаторы просто не обратили внимания, что есть такие специализированные больницы, в которых лечатся почти 22 тысячи больных хроническими психическими заболеваниями, которые уже утратили социальные связи. Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить (вариант, – прим.) конкретный в цифрах, каким образом мы будем финансировать до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц, - сказал министр.
Ранее Минздрав аргументировал откат медреформы кардинальным снижением финансирования больниц.
Как известно, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.
Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.
По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.