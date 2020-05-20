Эпидемии коронавируса опасаются лишь 16% украинцев. Большую часть опрошенных (57%) больше пугают экономические последствия введения карантина, а 20% не боятся ни того, ни другого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 14 по 17 мая.

В апреле тех, кто больше опасается экономических последствий, было 54%, коронавируса боялись 26%, а 13% не придавали серьезного значения ни одной из этих опасностей.

51% опрошенных считают, что власть успешно справляется с противодействием эпидемии, 41% - придерживаются обратного мнения.

16% украинский полагают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц тестами на коронавирус, 60% с этим не согласны.

19% респондентов сказали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

23% украинцев считают, что власть успешна в отношении предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с карантином, 62% опрошенных полагают, что это не так.







