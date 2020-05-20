|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:10
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:46
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
В Ровенской центральной городской больнице COVID-19 заразились 33 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.
«Прием пациентов в больнице в неотложном состоянии медицинскими работниками осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил. Однако есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез. Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медика имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован», - говорится в сообщении.
Указывается, что заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь будут предоставлять согласно приказу Минздрава.
В Ровенской центральной городской больнице COVID-19 заразились 33 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.
«Прием пациентов в больнице в неотложном состоянии медицинскими работниками осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил. Однако есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез. Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медика имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован», - говорится в сообщении.
Указывается, что заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь будут предоставлять согласно приказу Минздрава.