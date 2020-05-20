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Народные депутаты инициируют создание временной следственной комиссии по записям разговоров, где судя по голосу фигурируют бывший вице-президент США Джозефа Байден и пятый Президент Украины Петр Порошенко, обнародованные нардепом Андреем Деркачем.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.
Он отметил, что пока в виде документа данная инициатива не оформлена, однако, все необходимые действия для сооздания ВСК будут осуществлены в ближайшее время.
— Уже есть инициатива в парламенте касательно создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции, - сказал Дмитрий Разумков.
Ранее сообщалось, что Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего Президента Петра Порошенко, в котором Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.
Народные депутаты инициируют создание временной следственной комиссии по записям разговоров, где судя по голосу фигурируют бывший вице-президент США Джозефа Байден и пятый Президент Украины Петр Порошенко, обнародованные нардепом Андреем Деркачем.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.
Он отметил, что пока в виде документа данная инициатива не оформлена, однако, все необходимые действия для сооздания ВСК будут осуществлены в ближайшее время.
— Уже есть инициатива в парламенте касательно создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции, - сказал Дмитрий Разумков.
Ранее сообщалось, что Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего Президента Петра Порошенко, в котором Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.