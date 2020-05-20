Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что фракция «Батьківщина» уходит на изоляцию из ко-заронавируса у одного из нардепов.

Об этом Елена Кондратюк заявила с трибуны Верховной Рады сегодня, 20 мая.

По ее словам депутаты не вернутся в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех членов фракции «Батьківщина».

— Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракция «Батьківщина». К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал, - сказала Елена Кондратюк.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

