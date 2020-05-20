Украина на этой неделе подаст в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Частью иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передаёт УНН.

— Перед нами буквально в ближайшие дни, а именно до 22 мая, стоит задача подать меморандум в рамках судебного процесса в отношении трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Мы сейчас находимся на финальной стадии его подготовки, отшлифовываем отдельные точечные моменты. Это не просто меморандум, это - собранные нами доказательства, свидетельства моряков и других свидетелей. Это результаты соответствующей экономической экспертизы, подтверждающей ущерб, нанесенный украинскому Государству, - сообщил Евгений Енин.

По его словам, Украина требует от международного арбитража принятия решения, которое бы обязало российскую сторону предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов.

— В значительной частью нашего иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам, которые незаконно были заключены на территории Российской Федерации в течение 9 месяцев. Речь идет также о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям во время их захвата, и потери из-за варварского обращения российской стороной с указанным имуществом. Кроме того, мы говорим о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три упомянутыех корабля, - отметил Евгений Енин.

Он также рассказал, что меморандум готовила очень мощная команда в министерстве, кроме того, при подготовке активно использовалась экспертное мнение и опыт международных советников.

На вопрос о том, в каком денежном эквиваленте определены упомянутые компенсации, дипломат отметил что речь идет о «нескольких миллионах долларов».

— Согласно правилам Трибунала, мы не можем озвучивать детали дела, поэтому перед общественностью, особенно накануне подачи этого меморандума, мы говорим только об отдельных аспектах и общей составляющей этого документа, - добавил Евгений Енин.

Относительно дальнейших шагов он сообщил, что Украина должна подать свой меморандум до 22 мая. Со своей стороны, российская сторона передает предварительные возражения относительно юрисдикции до 22 августа 2020 года.

Решение Трибунала можно ожидать ориентировочно в середине 2023 года.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.