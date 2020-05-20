Очаковский городской голова Сергей Бычков заявил, что город готов принять в собственность заброшенный детский лагерь имени лейтенанта Шмидта.

Об этом он сказал сегодня, 20 мая в ходе заседания комиссии по вопрос культуры и образования Николаевского областного совета, пишут НикВести.

— У нас на территории города в рекреационной зоне есть пионерский лагерь Шмидта. Я не знаю кому он принадлежит, в управлении областной территориальной общины — я понимаю, но если вы готовы, то мы готовы его принять. Не вопрос, - сказал Сергей Бычков.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лагерь Шмидта находится на балансе Николаевского областного совета.

Лагерь Шмидта в Очакове

Как известно, в конце января 2019 года Николаевская облгосадминистрация предложила областному совету включить в список объектов, которые подлежат приватизации в 2019 году, детский оздоровительный лагерь имени лейтенанта Шмидта в Очакове. Отметим, что в июле 2016 года прокуратура Николаевской области отчиталась о том, что по их иску Хозяйственный суд Николаевской области вернул в коммунальную собственность этот лагерь, который был продан годом ранее за 1 миллион 493 гривны. О том, как проходил процесс приватизации имущества лагеря, в своем блоге на НикВести писала Анна Цымбал.

3 февраля 2019 года в ходе заседания депутатской комиссии начальница управления коммунального имущества Николаевской облгосадминистрации Ольга Видина заявила, что для восстановления работы лагеря Шмидта, который Николаевская ОГА предлагает продать, согласно экспертизе, необходимо 100 миллионов гривен.

5 февраля 2019 года депутаты Николаевского областного совета в ходе заседания внеочередной сессии поддержали предложение Николаевской ОГА выставить на продажу через аукцион детский оздоровительный лагерь в Очакове.

5 февраля 2019 года в ходе пресс-конференции прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что пока не готов дать правовую оценку законности планов Николаевской облгосадминистрации продать детский лагерь, приватизацию которого прокуратура уже оспаривала в суде.

В апреле 2019 года теперь уже экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко предложил отменить торги по продаже детского лагеря, так как его цена занижена, а желающих купить этот объект так и не нашлось.

27 апреля 2019 года Очаковский горрайонный суд наложил арест на лагерь Шмидта, который Николаевская ОГА выставила на продажу. Полиция расследовала уголовное производство по факту покушения на приватизацию имущества, которое не подлежит приватизации. После этого, прокуратура Николаевской области подала в суд на ОГА и облсовет из-за приватизации лагеря Шмидта в Очакове.

При этом, мэр Очакова Сергей Бычков считает, что денег местного бюджета хватило бы на то, чтобы построить на месте лагеря Шмидта нормальное место отдыха для детей.