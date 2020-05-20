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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине кадровый гоолод и он не может найти кандидатов на пост министра энергетики, образования и министра культуры.
Об этом Владимир Зеленский заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
По словам Владимира Зеленского он вместе с Денисом Шмыгалем ищет людей на должность министров культуры, образования и энергетики.
— Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы не взяли в области энергетики, на следующий день СМИ напишут, что это точно человек Ахметова или человек Коломойского или Пинчука. Скажите мне, где же независимые энергетики стране? Они есть? Дайте мне! — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине кадровый гоолод и он не может найти кандидатов на пост министра энергетики, образования и министра культуры.
Об этом Владимир Зеленский заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
По словам Владимира Зеленского он вместе с Денисом Шмыгалем ищет людей на должность министров культуры, образования и энергетики.
— Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы не взяли в области энергетики, на следующий день СМИ напишут, что это точно человек Ахметова или человек Коломойского или Пинчука. Скажите мне, где же независимые энергетики стране? Они есть? Дайте мне! — сказал он.