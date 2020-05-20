Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине кадровый гоолод и он не может найти кандидатов на пост министра энергетики, образования и министра культуры.

Об этом Владимир Зеленский заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

По словам Владимира Зеленского он вместе с Денисом Шмыгалем ищет людей на должность министров культуры, образования и энергетики.

— Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы не взяли в области энергетики, на следующий день СМИ напишут, что это точно человек Ахметова или человек Коломойского или Пинчука. Скажите мне, где же независимые энергетики стране? Они есть? Дайте мне! — сказал он.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет запущена программа строительства мостов с бюджетом в 3 миллиарда долларов.



