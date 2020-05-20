Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в Украине будет отремонтировано в 9 раз больше дорог, чем в 2019 году.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

Президент заявил, что к концу его каденции в Украине построят все дороги государственного значения.

— Если вы сравните, сколько мы строим дорог только в этом году. То в некоторых европейских странах всего столько дорог. А мы продолжаем их строить даже при том, что у нас пандемия COVID-19. Сворачивания больших программ не будет. Начнем с того, чем я очень горжусь, это программа «Большая стройка». Она продолжается. Мы увеличили количество дорог, в девять раз, которые мы построим в этом году. Несмотря на проблемы, несмотря на коронавирус. Построим дороги, сколько там денег хватит — 4,5 тысячи дорог, это почти в 9 раз больше, чем в прошлом году. Наша задача - построить все дороги, которые станут «витриной» нашей европейской страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог. Я уверен, что до конца своей каденции мы достроим все дороги государственного значения. Я хотел бы быть президентом, который запомнился тем, что при нем построили все дороги, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, на ремонты и строительство автодорог в Николаевской области в 2020 году выделили 4 миллиарда 200 миллионов гривен.