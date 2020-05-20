Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

Прездиент заявил, что Петра Порошенко и его коружение с которым он руковоил страной, ждет множество приговоров впереди.

— Что касается приговора господину Петру Порошенко — я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди. Вы видели и вчерашний скандал. Они так руководили государством, что их ждет много самых разных приключений и различных приговоров, — сказал президент.

В то же время он заявил, что не хочет говорить на эту тему, потому что это не его полномочия, а приговоры должен давать суд.

Отметим, после победы Владимира Зеленского на выборах президента против Петра Порошенко возбудили более 10 уголовных дел, большинство из которых по заявлениям заместителя главы администрации президента Виктора Януковиче Андрея Портнова.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри.

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по опубликованных «пленках Деркача». Расследование начато по части 1 статьи 111 (Государственная измена) и части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.