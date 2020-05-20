Верховная Рада отправила в комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины».

Такое решение поддержали 287 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Законопроектом №3196 предполагается изложить в новой редакции закон «О Службе безопасности Украины» и внести изменения в ряд законодательных актов по вопросам деятельности СБУ.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение институциональной способности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведения законодательства Украины, регулирующего деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать Служба безопасности; стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирование системы правоохранительных органов, в частности Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины; рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности рекомендациями ПАСЕ.

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.