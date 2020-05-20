Бывший президент Леонид Кучма намерен уйти с должности руководителя украинской части Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

– Действительно, Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, Резников - профессиональный человек, он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе и действительно Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия Резникову. Это правда, - сказал Владимир Зеленский.

Он рассказал, что попросил Кучму подождать, пока российская сторона обновит состав участников переговоров, после того, как это сделала недавно Украина. После этого, отметил Зеленский, Кучма примет решениие о дальнейшем участии в переговорах

Как сообщалось, 5 мая Зеленский повысил уровень представительства Украины в ТКГ. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук. Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин. Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадий Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко.

Ранее в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.