На базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.

Об этом шла речь сегодня, 20 мая в ходе заседания комиссии по вопрос культуры и образования Николаевского областного совета, пишут НикВести.

По словам мэра Очакова Сергея Бычкова, в случае реформирования интернатов, на базе школы-интерната откроют Центр для подготовки военных. При этом он отметил, учитывая, что учебные центры имеют статус воинских частей, содержание такого центра в Очакове будет осуществляться полностью за счет Министерства обороны Украины

— После того как у нас был Министр обороны Украины (Андрей Таран, - прим.) мы осмотрели территорию, изучили вопрос и командующий предложил нам вариант учебного центра как военной части для подготовки военнослужащих военно-морского флота в связи с тем, что данная территория находится прямо возле военно-морского порта. Министр обороны вчера озвучил на СНБО, что этот порт тоже будет развиваться. Им все идеально подходит. Если так случится, что государство будет проводить программу реформирования, то мы просим вас отнестись с пониманием, потому что Очаков особый город. Месторасположение интерната соответствует всем нормативным документам и подходим военным учитывая развитие военно-морской базы в Очакове, - сказал Сергей Бычков.

Отмечается, что школа-интернат в Очакове — это санаторное учреждение, в котором обучаются дети с хроническими заболеваниями дыхательных органов.

По словам начальницы департамента образования Николаевской облгосадминистрации Елены Удовиченко перепрофилирование школы интерната в Центр для военнослужащих в соответствии с законодательством на сегодняшний день невозможно.

— У нас сегодня есть норма закона, которая неизменна, о том, что учреждения образования не могут перепрофилироваться и передаваться для другого пользованию. Поэтому на сегодняшний день закон не предусматривает изменение деятельности учреждения. Когда будет внесено закон, тогда можно будет говорить об этом вопросе, - сказала Елена Удовиченко.

В результате, комиссия вынесла проект рекомендации о признании «нецелесообразным» перепрофилирование школы-интерната в Очакове в Центр для военных.

Напомним, что в Николаеве планируют построить новое 9-этажное здание под Центр реабилитации для людей с инвалидностью на месте бывшего муниципального коллегиума по улице Спасская, 80.