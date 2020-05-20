Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

– Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России. И есть много доказательств причастности, там, русская десантура, разные, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям - мы все это понимаем. Нет никакой "зрады" от президента Украины. Ничего нету. Мы точно знаем, кто там есть. Точно знаем их количество. И знаем, почему они стреляют. Там все есть: и российские военные, и российские граждане. Там все они есть, - сказал президент.

Зеленский рассказал, что представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» на переговорах в Минске по всем важным вопросам консультируются с руководством из РФ.

– Если эти люди, которые там в Минске сидят, и когда какой-то сложный вопрос, они куда-то - подождите, нам надо выйти - и они выходят, звонят, мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда из России идут команды, - сказал Зеленский.

Президент также высказался о массовой раздаче российских паспортов на Донбассе.

– Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинским и с русским. Ну, если там действительно гражданские люди, которые взяли из-за того, что они не могут жить в условиях - взяли второй паспорт из-за того, что сложные условия - Бог с ними, — сказал Зеленский.

Как известно, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.