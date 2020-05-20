В Украине могут ввести накопительную пенсионную систему в дополнение к действующей солидарной пенсионной системе для отдельных категорий работников.

Проект соответствующего законопроекта опубликовало Министерство социальной политики в среду, 20 мая, пишет «Слово и дело».

На накопительную систему предлагается перевести более чем 135 тысяч человек в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготные пенсии.

Предполагается, что они будут платить повышенный единый социальный взнос – одновременно делая отчисления в Пенсионный фонд Украины в рамках солидарной системы и в накопительный пенсионный профессиональный фонд.

Законопроект предусматривает три пенсионных программы. По программе №1 можно будет получать пенсию после 50 лет при стаже работы на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин.

По программе №2 можно получать выплаты после 55 лет при работе по списку №2 от 12,5 лет для мужчин и от 10 лет для женщин. Программа №3 позволяет добровольно вступить в накопительный пенсионный фонд на условиях, определенных в коллективных договорах - с получением пенсии с 55 лет.

По программе №1 необходимо к существующему единому соцвзносу в размере 22% от начисленной зарплаты дополнительно перечислять еще 15%, по программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

По предварительным расчетам Минсоцполитики, ожидаемый объем поступлений от работодателей на возмещение льготных пенсий в следующие пять лет составит 31,9 млрд грн. В случае принятия законопроекта акта такие поступления составят 26 млрд грн в солидарную систему и 15,6 млрд грн в накопительную.

Снижение поступлений в солидарную систему будет компенсировано погашением долгов перед Пенсионным фондом работодателями, которым позволят на 5 лет рассрочить выплаты.

Напомним, что в Николаевской области средняя пенсия составила 2 тысячи 872 гривны, это 10 результат среди всех регионов Украины.