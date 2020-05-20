В ближайшие недели после подписания закона о банках Украине будет перечислен второй транш предварительной, Четвертой программы макрофинансовой помощи Международного валютного фонда в объеме 500 млн гривен.

Об этом по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в Офисе президента.

Глава Еврокомиссии поздравила Зеленского с первой годовщиной инаугурации и отметила прогресс Украины во внедрении реформ. Украинский президент сообщил о скором подписании закона о банковской деятельности, который открывает путь для новой программы МВФ.

Основной темой разговора стала координация усилий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в Украине и ЕС, а также согласование шагов постепенного выхода из карантина.

– Спасибо вам лично за одобренный Еврокомиссией пакет помощи Украине в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса. Эти деньги будут направлены на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь уязвимым группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию "Европейского зеленого договора, - обратился Зеленского к главе Еврокомисии.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в медицинской сфере, обеспечение «зеленых коридоров» для движения товаров по Европе, возможное восстановление авиасообщения и привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитета ЕС по вопросам здравоохранения.

Напомним, что по случаю годовщины со дня инаугурации президент дал пресс-конференцию в Мариинском парке. Ее проведение было запланировано с 10:30 до 13:00, однако мероприятие затянулось. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прервала пресс-конференцию, обосновывая это запланированным разговором с президентом Еврокомиссии.