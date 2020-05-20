Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием правительством Болгарии декларации против разделения Болградского района Одесской области. В МИД отметили, что вопросы административно-территориального устройства Украины относятся исключительно к компетенции украинской государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

— Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным собранием Республики Болгария декларации об административно-территориальной реформе в Украине и защиты прав и целостности болгарской сообщества. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины, — говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что защита прав и свобод представителей всех нацменьшинств, в том числе и болгарской, является одним из приоритетов деятельности украинской власти и осуществляется в соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите нацменьшинств (1995 год).

— Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. численной болгарской общины, — сообщили в министерстве.

Сегодня, 20 мая, правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Напомним, ране послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.