В Черновицкую область с рабочим визитом отправились министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов.

Об этом сообщил глава Минздрава на брифинге.

— Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения, — отметил он.

По его словам, Черновицкая область больше других страдает от коронавируса.

— На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области, — уточнил глава Минздрава.

Степанов добавил, что для него важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, определить, какая нужна помощь.



