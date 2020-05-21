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В Черновицкую область с рабочим визитом отправились министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов.
Об этом сообщил глава Минздрава на брифинге.
— Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения, — отметил он.
По его словам, Черновицкая область больше других страдает от коронавируса.
— На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области, — уточнил глава Минздрава.
Степанов добавил, что для него важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, определить, какая нужна помощь.
В Черновицкую область с рабочим визитом отправились министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов.
Об этом сообщил глава Минздрава на брифинге.
— Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения, — отметил он.
По его словам, Черновицкая область больше других страдает от коронавируса.
— На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области, — уточнил глава Минздрава.
Степанов добавил, что для него важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, определить, какая нужна помощь.