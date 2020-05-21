Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация пересмотрела финансирование ряда программ и внесла изменения в бюджет, чтобы выделить на содержание инфекционной больницы средства до конца года.

Об этом она заявила в четверг, 21 мая, в ходе комиссии по вопросам медицины, пишут НикВести.

Как известно, главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

По мнению депутата, необходимо срочно пересмотреть бюджет и выделить финансирование медучреждению, чтобы главврач Светлана Федорова «не выпрашивала деньги» у комиссии каждый месяц.

– Светлана Федоровна, вы каждый месяц перед комиссией на колени вставать будете? Сейчас можно говорить до вечера, но ситуация действительно очень сложная. У меня конкретные предложения к проекту рекомендаций, которые подготовлены комиссией. Я считаю, что в первом пункте мы должны отметить недопустимость игнорирования ОГА этой комиссии. Вторым пунктом предлагаю обратиться к ОГА с требованием срочно внести изменения в бюджет Николаевской области, в котором надо предусмотреть финансирование инфекционной больницы не на «нехватку за май», а до конца года. А специалисты потом уже определят 16 миллионов это, как говорит облздрав, или 30 миллионов. Деньги мы можем получить только за счет корректировки бюджета, за счет пересмотра всех программ, пересмотра программы облсовета по 375 миллионам, всех капитальных выдач, за счет бюджета развития области. Срочно до 28 мая мы должны этот вопрос рассмотреть на заседании нашей комиссии, - заявила Татьяна Демченко.

Помимо этого, она просит руководство Николаевской ОГА обратиться к правительству и Министерству здравоохранения, чтобы они поспособствовали финансированию учреждения.

– Отдельно рекомендовать ОГА обратиться в Кабмин, в Минздрав относительно крайне сложной ситуации дальнейшего финансирования инфекционной больницы до конца года. Министр хорошо говорит, все он понимает, обладминистрацию мы не слышим вообще, не знаем, что они себе планируют. Надо обязать ОГА предоставить нам конкретные изменения в бюджет до 26 мая, а 28 мая провести повторное заседание комиссии, - добавила депутат.

Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.