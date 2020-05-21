Николаевский городской голова Александр Сенкевич вместе с директором Департамента ЖКХ Сергеем Кореневым осмотрели котельные «Николаевоблтеплоэнерго», которые подготовили к переоборудованию и модернизации.

Об этом Александр Сенкевич сообщил на своей странице в Facebook.

— С тех пор, как предприятие было передано из области в собственность города, большой проект по термодернизации и энергоэффективности за кредитные средства Всемирного банка получил новое дыхание. Такой масштабной реконструкции котельных ни происходило со времен Советского союза. Всего в рамках проекта будут модернизированы 5 крупных котельных Николаева. Главная наша задача — недопущение роста тарифа для жителей города, а сэкономленные благодаря модернизации деньги потратить на развитие сетей «Николаевоблтеплоэнерго». Выполнение основных работ по переоборудованию объектов планируется в этом году, но непосредственное завершение работ состоится в следующем году, - сообщил Александр Сенкевич.

Руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов рассказал, что основные цели реконструкции это закрытие котельных, которые являются опасными.

— Они встроенные в многоэтажные здания их необходимо закрывать. Мы повышаем КПД котельной, и обезопашиваем жителей дома. Например в доме на ПГУ 72, мы меняем полностью советскую котельную, которая работает на паровом цикле, на современные жаротрубные котлы, - сказал Егор Клецов.

Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев отметил, что в рамках программы заменили почти 100 индивидуальных тепловых пунктов.

— Будут построены центральные тепловые пункты. Таким образом, мы сможем уменьшить стоимость услуги для населения и увеличить КПД на самих котельных, услуга должна улучшиться. Стоит отметить, что Николаев в части поставки тепла находится в передовиках по всей Украине. Исходя из того, что эти кредитные средства реализовываются только в 6 городах по всей стране. У нас был риск потерять этот проект в 2015 году. Исходя из того, что почти 2-3 года, никаких работ не выполнялось, но благодаря команде, которая работает на предприятии, благодаря усилиям местной власти проект ожил и мы в передовиках по этим проектам, - сказал Сергей Коренев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечает, что сегодня в Николаеве идет замена устаревших систем и сетей, и это стало возможным благодаря поддержке иностранных банков.

— В Николаеве происходит тотальная замена устаревших систем и сетей, и это стало возможным только благодаря поддержке иностранных банковских институций. Эти проекты десятилетиями лежали, пылились и ими никто не занимался. Сегодня новая команда взяла их на контроль, и уже успешно выполняет, в сотрудничестве с иностранцами мы можем делать лучшим свое государство и свой город, - сказал Александр Сенкевич.

Как сообщили в Департаменте ЖКХ в ходе работ будут заменяться старые котлы на современные и экономичные, установлено новое, преимущественно автоматизированное оборудование, проведен текущий ремонт зданий. Все это позволит значительно уменьшить затраты на энергоносители и обслуживание объектов. Комплексно планируют реконструировать пять котельных по адресам: улица Спортивная, 1к; улица Новозаводская, 48а; улица Самойловича, 42; проспект Героев Украины, 72; улица Белая, 71. Реконструкция коснется всего цикла работы котельной – от генерации тепла до транспортировки и подачи его конечному потребителю.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.