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Харькове зарегистрировали завозной случай малярии - заболел 22-летний студент, который прибыл в Украину 3 сентября 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
Отмечается, что первые симптомы заболевания появились 9 мая - больной почувствовал слабость, боль в горле, температура тела поднялась до 37 градусов. За помощью к врачам он обратился 15 мая.
16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом «малярия».
– При проведении лабораторного исследования у студента обнаружены возбудители малярии P.vivax и P.оvale, которые могут бессимптомно находится в организме до 3 лет. По месту проживания больного проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование. По состоянию на текущий момент генерация малярийных комаров в Харькове отсутствует, - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».
Харькове зарегистрировали завозной случай малярии - заболел 22-летний студент, который прибыл в Украину 3 сентября 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
Отмечается, что первые симптомы заболевания появились 9 мая - больной почувствовал слабость, боль в горле, температура тела поднялась до 37 градусов. За помощью к врачам он обратился 15 мая.
16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом «малярия».
– При проведении лабораторного исследования у студента обнаружены возбудители малярии P.vivax и P.оvale, которые могут бессимптомно находится в организме до 3 лет. По месту проживания больного проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование. По состоянию на текущий момент генерация малярийных комаров в Харькове отсутствует, - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».