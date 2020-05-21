Харькове зарегистрировали завозной случай малярии - заболел 22-летний студент, который прибыл в Украину 3 сентября 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Отмечается, что первые симптомы заболевания появились 9 мая - больной почувствовал слабость, боль в горле, температура тела поднялась до 37 градусов. За помощью к врачам он обратился 15 мая.

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом «малярия».

– При проведении лабораторного исследования у студента обнаружены возбудители малярии P.vivax и P.оvale, которые могут бессимптомно находится в организме до 3 лет. По месту проживания больного проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование. По состоянию на текущий момент генерация малярийных комаров в Харькове отсутствует, - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».