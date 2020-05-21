Николаевская ОГА отказалась вносить строительство новой школы в Новом Буге в список объектов поданных в Государственный фонд регионального развития, хотя в кабмине были готов помочь в финансировании.

Об этом сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения заявил депутат Николаевского областного совета Николай Лучный, пишут НикВести.

По словам депутата, заместитель главы ОГА Сергей Бычков заявил, что в ГФРР были поданы документы на строительство двух школ в области, и новобугская школа №1 в этот список не входит.

— Я в феврале месяце ездил в Кабинет Министров Украины по двум вопросам. По строительству новобугской школы №1 и районной больницы. Я из кабмина звонил в ОГА, трубку взяла помощница губернатора Александра Стадника, со мной также говорил Сергей Васильевич Бычков (заместитель главы Николаевской ОГА, - прим.). Строительство двух школ уже утверждено, а строительство третьей школы мы можем рассмотреть. Мне Сергей Васильевич (Бычков, - прим.), я его никогда в лицо не видел, сказал, что все документы поданы, ничего менять они не будут. Понимаете какой подход? — заявил Николай Лучный.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

В декабре 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона. Тогда заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич сказала, что школу нет смысла ремонтировать - ее нужно строить заново. По ее словам, в следующем году планируется разработать проект для того, чтобы в 2022 или в 2023 году начать строительные работы.

Стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.