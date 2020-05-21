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Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.
Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с министром здравоохранения Беларуси, пишет его пресс-служба.
– Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться, - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.
– Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, - сказал он.
По состоянию на 20 мая в Беларуси было зафиксировано 32 тысячи 426 случаев заражения COVID-19, умерли 179 человек.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат, и ситуация с заболеваемостью терпимая.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.
Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с министром здравоохранения Беларуси, пишет его пресс-служба.
– Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться, - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.
– Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, - сказал он.
По состоянию на 20 мая в Беларуси было зафиксировано 32 тысячи 426 случаев заражения COVID-19, умерли 179 человек.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что считает, что меры, принимаемые в стране по предотвращению распространения коронавируса, приносят результат, и ситуация с заболеваемостью терпимая.