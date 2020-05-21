Александр Розумный

Глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров рассказал, чем занимается назначенный на должность начальника отдела координации торговли и предпринимательской деятельности района экс-координатор офиса «Зе!Команды» в Николаеве Александр Розумный.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Юрия Гранатурова, Александр Розумный на сегодняшний день занимается анализом предпринимательской деятельности в районе, работой стихийных и стационарных рынков, а также соблюдением карантинных и санитарных норм.

— Отдел, в котором он работает, занимается анализом предпринимательской деятельности, законности и незаконности торговли на территории района, вопросами профилактики борьбы с коронавирусом, работой составления административных протоколов, работы стихийных и стационарных рынков, работой временных сооружений, вопросами нарушения санитарных норм в общежитиях района, если это связано с его направлением, — заявил Юрий Гранатуров.

Глава администрации также отметил, что Александр Розумный давно хотел занять живую должность.

— Александр Васильевич Розумный на сегодняшний день является начальником отдела торговли, сферы услуг и предпринимательской деятельности администрации Ингульского района. он мне знаком давно, когда он работал в Ингульском военкомате, потом в военкомате Корабельного района, и мне с ним приходилось пересекаться, по разным видам деятельности, по мобилизационным вопросам. У него очень позитивные характеристики с его предыдущей службы, он очень неплохой организатор, он имеет достаточное количество навыков, и управленческих умений. Кроме этого, у нас была вакансия. Он давно хотел, насколько он сам говорил, на живую и интересную работу. Он работал непродолжительное время советником городского головы, но так как у нас была должность, он попросил перевести его. Он законодательно подходил по всем критериям, у него был пакет документов весь. Нам ничо не мешало взять его на эту должность,так как он к тому же человек с большим опытом, с хорошим послужным списком, он офицер. Ничто не мешало ему осваивать новые горизонты и новую профессию, — отметил он.

Юрий Гранатуров говорит, что тот факт, что Александр Розумный ранее работал координатором офиса «Зе!Команды» в Николаеве и поддерживал Владимира Зеленского на выборах президента Украины, никак не влияет на его сегодняшнюю работу.

— Ничего такого, что было бы связано с политикой нет. Если бы я его раньше не знал бы лично, и не понимал бы его возможностей… Мое личное мнение, каждый человек в нашей демократичной стране имеет право на любые политические предпочтения. Только вот пропагандой, или проявлением своих политических предпочтений он может заниматься только за пределами своего рабочего места и только во внерабочее время, — резюмировал Юрий Гранатуров.

Как известно, Александр Розумный на президентских выборах в 2019 году возглавил офис «Зе!Команды» в Николаеве. На сегодняшний день Александр Розумный является помощником народного депутата Украины от Александра Гайду, который избирался по 128 округу.

Напомним, ранее Александр Розумный претендовал на должность помощника Николаевского городского головы Александра Сенкевича.