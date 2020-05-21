|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:28
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:02
|Заход солнца:
|20:47
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров рассказал, чем занимается назначенный на должность начальника отдела координации торговли и предпринимательской деятельности района экс-координатор офиса «Зе!Команды» в Николаеве Александр Розумный.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Юрия Гранатурова, Александр Розумный на сегодняшний день занимается анализом предпринимательской деятельности в районе, работой стихийных и стационарных рынков, а также соблюдением карантинных и санитарных норм.
— Отдел, в котором он работает, занимается анализом предпринимательской деятельности, законности и незаконности торговли на территории района, вопросами профилактики борьбы с коронавирусом, работой составления административных протоколов, работы стихийных и стационарных рынков, работой временных сооружений, вопросами нарушения санитарных норм в общежитиях района, если это связано с его направлением, — заявил Юрий Гранатуров.
Глава администрации также отметил, что Александр Розумный давно хотел занять живую должность.
— Александр Васильевич Розумный на сегодняшний день является начальником отдела торговли, сферы услуг и предпринимательской деятельности администрации Ингульского района. он мне знаком давно, когда он работал в Ингульском военкомате, потом в военкомате Корабельного района, и мне с ним приходилось пересекаться, по разным видам деятельности, по мобилизационным вопросам. У него очень позитивные характеристики с его предыдущей службы, он очень неплохой организатор, он имеет достаточное количество навыков, и управленческих умений. Кроме этого, у нас была вакансия. Он давно хотел, насколько он сам говорил, на живую и интересную работу. Он работал непродолжительное время советником городского головы, но так как у нас была должность, он попросил перевести его. Он законодательно подходил по всем критериям, у него был пакет документов весь. Нам ничо не мешало взять его на эту должность,так как он к тому же человек с большим опытом, с хорошим послужным списком, он офицер. Ничто не мешало ему осваивать новые горизонты и новую профессию, — отметил он.
Юрий Гранатуров говорит, что тот факт, что Александр Розумный ранее работал координатором офиса «Зе!Команды» в Николаеве и поддерживал Владимира Зеленского на выборах президента Украины, никак не влияет на его сегодняшнюю работу.
— Ничего такого, что было бы связано с политикой нет. Если бы я его раньше не знал бы лично, и не понимал бы его возможностей… Мое личное мнение, каждый человек в нашей демократичной стране имеет право на любые политические предпочтения. Только вот пропагандой, или проявлением своих политических предпочтений он может заниматься только за пределами своего рабочего места и только во внерабочее время, — резюмировал Юрий Гранатуров.
Как известно, Александр Розумный на президентских выборах в 2019 году возглавил офис «Зе!Команды» в Николаеве. На сегодняшний день Александр Розумный является помощником народного депутата Украины от Александра Гайду, который избирался по 128 округу.
Напомним, ранее Александр Розумный претендовал на должность помощника Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
Глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров рассказал, чем занимается назначенный на должность начальника отдела координации торговли и предпринимательской деятельности района экс-координатор офиса «Зе!Команды» в Николаеве Александр Розумный.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Юрия Гранатурова, Александр Розумный на сегодняшний день занимается анализом предпринимательской деятельности в районе, работой стихийных и стационарных рынков, а также соблюдением карантинных и санитарных норм.
— Отдел, в котором он работает, занимается анализом предпринимательской деятельности, законности и незаконности торговли на территории района, вопросами профилактики борьбы с коронавирусом, работой составления административных протоколов, работы стихийных и стационарных рынков, работой временных сооружений, вопросами нарушения санитарных норм в общежитиях района, если это связано с его направлением, — заявил Юрий Гранатуров.
Глава администрации также отметил, что Александр Розумный давно хотел занять живую должность.
— Александр Васильевич Розумный на сегодняшний день является начальником отдела торговли, сферы услуг и предпринимательской деятельности администрации Ингульского района. он мне знаком давно, когда он работал в Ингульском военкомате, потом в военкомате Корабельного района, и мне с ним приходилось пересекаться, по разным видам деятельности, по мобилизационным вопросам. У него очень позитивные характеристики с его предыдущей службы, он очень неплохой организатор, он имеет достаточное количество навыков, и управленческих умений. Кроме этого, у нас была вакансия. Он давно хотел, насколько он сам говорил, на живую и интересную работу. Он работал непродолжительное время советником городского головы, но так как у нас была должность, он попросил перевести его. Он законодательно подходил по всем критериям, у него был пакет документов весь. Нам ничо не мешало взять его на эту должность,так как он к тому же человек с большим опытом, с хорошим послужным списком, он офицер. Ничто не мешало ему осваивать новые горизонты и новую профессию, — отметил он.
Юрий Гранатуров говорит, что тот факт, что Александр Розумный ранее работал координатором офиса «Зе!Команды» в Николаеве и поддерживал Владимира Зеленского на выборах президента Украины, никак не влияет на его сегодняшнюю работу.
— Ничего такого, что было бы связано с политикой нет. Если бы я его раньше не знал бы лично, и не понимал бы его возможностей… Мое личное мнение, каждый человек в нашей демократичной стране имеет право на любые политические предпочтения. Только вот пропагандой, или проявлением своих политических предпочтений он может заниматься только за пределами своего рабочего места и только во внерабочее время, — резюмировал Юрий Гранатуров.
Как известно, Александр Розумный на президентских выборах в 2019 году возглавил офис «Зе!Команды» в Николаеве. На сегодняшний день Александр Розумный является помощником народного депутата Украины от Александра Гайду, который избирался по 128 округу.
Напомним, ранее Александр Розумный претендовал на должность помощника Николаевского городского головы Александра Сенкевича.