Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила провести выездную комиссию на территории областного детского туберкулезного центра «Дубки», в котором с целью оптимизации сократили количество койко-мест.

Об этом она заявила в ходе комиссии по вопросам здравоохранения, сегодня, 21 мая, пишут НикВести.

Как известно, 10 января 2020 года учреждения туберкулезный санаторий «Дубки» и кардиоревматологический санаторий «Южный» были реорганизованы путем слияния. Они были созданы на базе коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» Николаевского облсовета.

В ходе комисии начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев рассказал, что в санаториях ежегодно лечилось около 2 тысяч детей, благодаря чему в области значительно снизилось количество больных на туберкулёз подростков.

– Мы объединили в центр реабилитации и сделали коммунальные некоммерческие предприятия два санатория. Один из них — это детский туберкулёзный санаторий Дубки, в котором ежегодно получало помощь около 2 тысяч детей. Это дети малообеспеченные, дети-сироты, они в подавляющем большинстве тубинфицированы. Благодаря тому, что эти дети получали там контролируемое профилактическое лечение, у нас имеется снижение заболеваемости у детей-подростков. В связи с введением карантина детей там нет, - сказал он.

Однако в процессе так называемой оптимизации в учреждениях начались сокращения койко-мест и сотрудников предприятия, из-за чего впоследствии они вышли на акцию протеста под здание областного совета.

– С 1 апреля им никто ничего не платит, у них нет никаких денег, кроме энергоносителей. В этом лечебном учреждении объявлен простой. Проходит оптимизации коечного фонда. На сегодняшний день администрация КМП подало в том числе и в облсовет информацию, где КМП оставляет коечный фонд в пределах 150 коек. Было 250, - отметил Павел Георгиев.

В свою очередь, Татьяна Демченко заявила, что в ближайшее время необходимо провести комиссию на территории санатория «Дубки», чтобы не допустить сокращений в таком масштабе, поскольку лечить детей из малообеспеченных семей будет негде.

– А куда у нас дети больные делись? В области столько больных детей и сегодня там никого нет. Под красивыми словами про оптимизацию из 250 койко-мест планируем 150. Я предлагаю поехать и увидеть на месте. Это наша областная коммунальная собственность. Туда вложены значительные деньги из бюджета. Просто ставить крест на учреждениях, где лечились дети из неблагополучных семей, – это ненормально, - заявила Татьяна Демченко.

Напомним, в Николаевской области насчитывается около 1200 активных больных туберкулезом, из них 13 - дети.