Администрация президента США сообщила своим международным партнерам о том, что выходит из Соглашения об открытом небе. Оно предусматривает для его участников возможность осуществлять мирные облеты территорий друг друга для взаимного контроля над вооружениями.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на американские СМИ.

Такое решение Штаты объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала Соглашение, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации. Официально решение вступит в силу через шесть месяцев, то есть в ноябре 2020 года.

Источники в администрации США сообщили, что там восемь месяцев анализировали преимущества и недостатки участия США в Соглашении об открытом небе — и в конечном итоге приняли решение выйти из него. В то же время там призвали европейских союзников поддержать Соглашение.

Соглашение об открытом небе было заключено в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году. Кроме США, ее участниками являются 34 страны, включая Украину. Цель Соглашения заключается в укреплении доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Каждое государство-участник Соглашения об открытом небе обязывалось предоставлять другому возможность с помощью гражданской авиации осматривать его территорию. Так участники могли взаимно контролировать, не разрабатываются ли где-либо тайные вооружения. Так, за все время было осуществлено более 1500 полетов.

Россия, впрочем, в последние годы запретила доступ авиации к отдельным районам в рамках Соглашения. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии (которые РФ оккупировала в результате войны с Грузией в 2008 году), Москве, Чечне и частично Калининградской области.

Напомним, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе.