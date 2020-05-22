Польша смягчила карантин для сезонных работников из Украины и Беларуси. Они смогут начинать работу с первого дня пребывания в стране, сообщил министр сельского хозяйств Ян Кшиштоф Ардановский.

Для приезжих разработаны специальные санитарные процедуры, отмечает «Радио Польша».

— Главный санитарный инспектор представил рекомендации, определяющие способ пребывания работников в хозяйствах, отдельные входы, санитарные узлы, ограничение контактов к минимуму, разделение работников на меньшие группы, чтобы минимизировать риск. В случае заболевания кого-то из ее членов, только эту группу мы назначаем к госпитализации и исключаем из труда, — сказал Ян Кшиштоф Ардановский.

Новоприбывшие работники будут проходить тесты на наличие коронавируса. Платить за это должны фермы.

— Это также отвечает интересам фермеров, которые приглашают работников. Ведь работники, собирая урожаи, обеспечивают доходы фермеров. Бюджетная поддержка запрещена Европейским Союзом - это недопустимая государственная помощь. Мы не можем за счет бюджета иностранцам покрывать расходы на эти тесты, — сказал Ян Кшиштоф Ардановский.

Министр сельского хозяйства призвал поляков, которые остались без работы, рассмотреть возможность сезонной работы в сельскохозяйственной отрасли.

В Польше, как и в других странах Европы, из-за коронавируса возникла нехватка рук на сезонных работах.

Напомним, ранее в Италии впервые за последние восемь лет снова объявили массовую легализацию иммигрантов, которые на протяжении длительного времени жили и работали в стране незаконно (без вида на жительство).