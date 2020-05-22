|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:49
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Киевский суд обязал Офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Соответствующее постановление подписал судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.
Как сообщалось, контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.
Киевский суд обязал Офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Соответствующее постановление подписал судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.
Как сообщалось, контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.