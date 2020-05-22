Киевский суд обязал Офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Соответствующее постановление подписал судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.

Как сообщалось, контролируемый республиканцами сенатский комитет 20 мая принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом — сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.