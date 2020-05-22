У Главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили еще одну руководящую должность. Речь идет об испанской фирме «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada», которая занимается коммерцией.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта «Схемы: коррупция в деталях».

В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может. Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность «administrador único», что означает «единоличный администратор». Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.

Она зарегистрирована в провинции Жирона. Уставный капитал фирмы — 3000 евро. Фирма специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.

Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро — в зависимости от размера уставного капитала.

— Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор «Студии Квартал-95», где работал Владимир Зеленский до президентства, — уточняется в сюжете.

Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Как указано в 25 статье ЗУ «О предотвращении коррупции», он запрещает государственным служащим входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли.

Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.

— На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом «будут разбираться», — говорится в сюжете «Схемы».

Напомним, ранее Иван Баканов заявил, что его жена является гражданкой России.