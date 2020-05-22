Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

— ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР в 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля , — говорится в сообщении.

Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства № 42020000000000307. В производстве расследуют обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.