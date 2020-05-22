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Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР
— ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР в 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля , — говорится в сообщении.
Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства № 42020000000000307. В производстве расследуют обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.
Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР
— ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР в 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля , — говорится в сообщении.
Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства № 42020000000000307. В производстве расследуют обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.