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Украина передает Международному трибуналу ООН меморандум с доказательными материалами в процессе против РФ. Украинская сторона предоставляет факты, фотографии, доказательства и юридическую позицию.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет мести, а хочет справедливости.
— Сегодня мы передаем нашу позицию на рассмотрение Арбитражному трибуналу. Это документ под названием Memorial Ukraine. Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все здесь, системно, качественно, - заявил Дмитрий Кулеба.
Отметим, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря.
Украина передает Международному трибуналу ООН меморандум с доказательными материалами в процессе против РФ. Украинская сторона предоставляет факты, фотографии, доказательства и юридическую позицию.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет мести, а хочет справедливости.
— Сегодня мы передаем нашу позицию на рассмотрение Арбитражному трибуналу. Это документ под названием Memorial Ukraine. Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все здесь, системно, качественно, - заявил Дмитрий Кулеба.
Отметим, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря.