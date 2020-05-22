Украина передает Международному трибуналу ООН меморандум с доказательными материалами в процессе против РФ. Украинская сторона предоставляет факты, фотографии, доказательства и юридическую позицию.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет мести, а хочет справедливости.

— Сегодня мы передаем нашу позицию на рассмотрение Арбитражному трибуналу. Это документ под названием Memorial Ukraine. Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все здесь, системно, качественно, - заявил Дмитрий Кулеба.

Отметим, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.