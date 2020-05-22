Максим Невенчанный, лидер партии «Оппозиционная платформа – За життя» Юрий Бойко, Владимир Фроленко

Глава депутатской группы политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки»

Такое заявление Владимир Фроленко сделал на свой странице в социальной сети Facebook опубликовав запрос Максима Невенчанного к главе Николаевского облсовта Виктории Москаленко с просьбой предоставаить регистрационные документы депутатской группы «ОПЗЖ».

Владимир Фроленко выразил сожаление, что сегодня многие депутаты, по его словам, пытаются поставить под сомнения законность существования депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете.

— После тщетных попыток пролезть в «ОПЗЖ», они решили любым способом раскачать ситуацию, плетут интриги в надежде развалить группу, бросаются пустыми заявлениями о нелегитимности её существования. Во избежание распространения подобной ерунды, заявляю, что у меня есть все документы и протоколы подтверждающие легитимность существования нашей группы. Если у кого-то возникли сомнения, подходите, предоставлю для ознакомления, — заявил Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко считает, что в преддверии местных выборов у миногих депутатов из других партий «проснулся интерес» к «Оппозиционной платформе - За життя», так как они хотят воспользовавшись именем партии, чтобы снова избраться в местные органы власти.

— Сегодня многих депутатов интересует группа политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском областном совете. В последние дни появилось большое количество желающих примкнуть к нашей группе, а также поступает много запросов о легитимности создания этой группы. Депутаты из других, бесперспективных партий все чаще смотрят в сторону «ОПЗЖ», считая, что вступив в группу, они получат «проходной билет» на следующую каденцию: право баллотироваться на местных выборах от этой партии. Они используют все доступные рычаги, чтобы оказать какое-то влияние и пролезть в наши ряды. Эти люди готовы переступить через все моральные принципы, ради достижения собственной цели. Наша группа создавалась не для количества, а для качества. Депутаты, которые всеми силами пытаются сегодня пролезть в «ОПЗЖ» до такой степени прогнили, что даже если они войдут в нашу группу и получат право баллотироваться от данной партии - им это не поможет. На парламентских выборах подобная схема сработала, люди голосовали за бренд Президента, но после череды «побед» «Слуг народа», рассчитывать залететь на рейтинге любой партии глупо, к тому-же местные выборы - это совсем другое, — заявил Владиир Фроленко.

Еще год назад Владимир Фроленко «стеснялся» упоминать партию «ОПЗЖ» на своих билбордах

Годом ранее, в апреле 2019 года, Владимир Фроленко сам «стеснялся» бренда политической партии «Оппозиционная платформа - За життя», когда развесил в Николаеве билборды с поздравлением с пасхальными праздниками. Тогда политик решил не упоминать свою принадлежность к политической силе, которую якобы представляет в Николаевской области.

Сегодня же политик обратился к неназванным депутатам, обвинив их в том, что на протяжении последних 5 лет они подыгрывают власти. Владимир Фроленко также назвал их политическими приспособленцами.

— Вы за свою каденцию ничего хорошего не сделали для людей, которые живут на ваших округах, которые отдали свои голоса за вас и теперь надеетесь, что партия протянет вас в областной совет еще раз? Мотаясь в предвыборной агонии вы не можете понять, что никакая партия уже не поможет, а в депутатской группе «ОПЗЖ» вас не хотят видеть, ни члены группы, ни люди отдавшие свои голоса за вас. На протяжении 5 лет депутатства, каждый из вас продемонстрировал, чего стоит. Сначала подыгрывая Савченко (Алексей Савченко, экс-глава Николаевской ОГА, - прим.) в надежде получить дивиденды, затем собирая группы имени Стадника (Александр Стадник, глава Николаевской ОГА, - прим.), надеясь с его помощью залететь в самый рейтинговый проект «Слугу народа». А когда обломалось, полезли в «ОПЗЖ». Я таких людей называю политические приспособленцы, они готовы на всё, лишь-бы удержаться у кормушки как-можно дольше. Для нас, взять этих людей в группу, значит дискредитировать самих себя, наплевать на принципы за которые мы боролись все эти годы, — отметил депутат.

30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Сам Владимир Фроленко до сих пор не прокомментировал мотива вступления депутата из противоположной по идеологии партии в состав его команды.

Помимо представителя «УКРОП» Анны Вооронок в депутатскую группу партии «Опозиционная платформа «За жизнь» официально состоят еще 4 депутата: Владимир Фроленко, Илья Резников, Александр Сироштан и Николай Лучный.

Максим Невенчанный и Виктор Медведчук

Максим Невенчанный, будучи членом центрального органа управления партией — политсовета «Опозиционной платформы «За жизнь» в группе официально не состоится по идеологическим мотивам.

— О том, что создалось это объединение, и о его составе я узнал сегодня перед сессией. Могу сказать, что, к сожалению, эта группа была сформирована не по идеологическим принципам, которые заявил Виктор Владимирович Медведчук, как основной идеолог оппозиционного объединения. Уверен, что меня тяжело будет упрекнуть в идеологическом несоответствии или непоследовательности. В то же время, в эту группу вошли люди, которые поддерживали голосование за российскую агрессию и обращении к Верховной Раде о предоставлении Томоса. Поэтому эта группа, к сожалению, основывается на принципах сверхлояльности по отношению к запросам прибывшего из Волыни руководителя предвыборного штаба - Александра Константиновича Башкаленко, — заявлял Максим Невенчанный.

Отсутствие членства в группе Владимира Фроленко непомешало партии «Опозиционная платформа «За жизнь» выдвинуть Максима Невенчанного в народные депутаты по 129 округу в Николаевской области.

18 июля 2019 года во время своего визита в Николаев лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко на встрече с жителями города и работниками николаевских предприятий призывал поддержать Максима Невенчанного на выборах, так как он несмотря на политическое давление со стороны власти был верен партии.

— Я считаю, что человек, который 5 лет был с нами, прошел вместе с нами самое тяжелое время политических преследований, он не сдал позиций, никого не предал. По этому, он и дальше будет защищать интересы наших людей, наших избирателей, и я уверен, что у нас все получится! — заявил Юрий Бойко.

Юрий Бойко и Максим Невенчанный

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.



