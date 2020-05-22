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Сегодня в Украине впервые состоятся футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что сегодня, 22 мая, пройдет три футбольных матча в Александрие, Киеве и Минае.
Состоятся товарищеские игры «Динамо» (Киев) – «Рух» (Львов), «Львов» – «Минай» и «Ворскла» (Полтава) – «Александрия».
Уточняется, что матч между львовским «Рухом» и киевским «Динамо» пройдет в столице Украины в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. В такое же время начнется матч в Александрии. Поединок между командами «Львов» и «Минай» начнется в 15:00.
Последние матчи Чемпионата Украины по футболу до паузы из-за коронавируса были проведены более чем два месяца назад, а именно 15 марта.
Напомним, ранее мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планируют провести футбольный матч на ближайшие выходные дни с приезжей командой.
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Сегодня в Украине впервые состоятся футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что сегодня, 22 мая, пройдет три футбольных матча в Александрие, Киеве и Минае.
Состоятся товарищеские игры «Динамо» (Киев) – «Рух» (Львов), «Львов» – «Минай» и «Ворскла» (Полтава) – «Александрия».
Уточняется, что матч между львовским «Рухом» и киевским «Динамо» пройдет в столице Украины в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. В такое же время начнется матч в Александрии. Поединок между командами «Львов» и «Минай» начнется в 15:00.
Последние матчи Чемпионата Украины по футболу до паузы из-за коронавируса были проведены более чем два месяца назад, а именно 15 марта.
Напомним, ранее мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планируют провести футбольный матч на ближайшие выходные дни с приезжей командой.