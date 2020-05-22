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Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Интерфакс-Украина
– Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, - сказал он.
Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Кроме того, глава пограничной службы может принять отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае «оснований гуманитарного характера».
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Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Интерфакс-Украина
– Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, - сказал он.
Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Кроме того, глава пограничной службы может принять отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае «оснований гуманитарного характера».