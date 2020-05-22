Иностранцы, приезжающие в Польшу на работу в аграрном секторе из Украины, смогут работать уже с первого дня после своего прибытия.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl.

– Министр сообщил, что введены существенные смягчения для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые будут прибывать в фермерские хозяйства, во время карантина могут выполнять работу с первого дня после приезда, чего нет в других секторах, – сказано в сообщении.

Министр сельского хозяйства Польши подчеркнул, что в стране не хватает сезонных работников из-за пандемии коронавируса.

По его словам, работники, которые прибыли с восточных стран, будут проходить в Польше тестирование на коронавирус, а оплачивать эти тесты будут польские фермеры.

При этом министр также призвал поляков, которые в данный момент не имеют работы, подумать о возможности трудоустроиться на фермах, что было бы «элементом солидарности с аграриями».

Ранее сообщалось, что в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

Также сообщалось, что между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет так называемого соглашения о посредничестве, которое бы позволила германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.