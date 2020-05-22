Экспертиза правоохранительных органов Индонезии обнаружила в крови умерших в гостиничном номере на острове Бали украинских супругов ядовитые вещества, окончательная причина смерти будет установлена по результатам аутопсии тел.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Цензор.НЕТ.

— По результатам проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев, - отметил Сергей Погорельцев.

Он добавил, что с целью выявления источника отравления следователи провели повторный осмотр места происшествия и обнаружили дополнительные вещественные доказательства, которые были доставлены на экспертизу.

— Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая была проведена аутопсия тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно, - добавил Сергей Погорельцев.

Директор Департамента также сообщил, что МИД и посольство Украины в Индонезии пока прорабатывают вопрос репатриации тел умерших украинцев.

Напомним, что в отеле на острове Бали в номере были найдены мертвыми двое украинцев. Проводятся анализы на выявление коронавирусной инфекции.