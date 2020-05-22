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В воскресенье, 24 мая, в 14:00 на Соборной площади в Николаеве пройдет акция #СтопРеванш, где намерены выразить протест против политики президента Владимира Зеленского, который уже год занимает самую высокую должность в стране.
Об этом рассказала соорганизатор акции, волонтер Ольга Малярчук в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
– Мы собираемся на Соборной площади, чтобы высказать свое мнение о годе правления, подписать обращение с конкретными вопросами «где изменения», «почему происходит капитуляция страны?», «почему нас не слышат?». Организаторами акции являются ОО «Дело общин» и партия «Демократична сокира», - сказала Ольга Малярчук.
Основным вопрос, беспокоящее митингующих, решение президента об отводе войск на Донбассе, а также преследования и аресты украинских активистов.
– Вопросы будут адресоваться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - прим.), правительству, потому что нас беспокоит ситуация, которая сейчас происходит. Это и экономическая, и медицинская, и военная реформы, арест и преследования патриотов. Ряд вопросов, которые накипели. Карантин показал – Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов: эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России. Вирус в короне рано или поздно медики победят. А что делать с зеленой бациллой в короне, это зависит исключительно от граждан, - заявила она.
Также активистка подчеркнула, что на акции будут ждать главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, и губернатора Николаевской области Александра Стадника.
Как известно, 1 октября Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».
Вечером, 2 октября, на Майдане Независимости в центре Киева прошла акция «Нет капитуляции» против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».
Также 2 октября под зданием Управления СБУ в Николаевской области также прошел митинг против подписания Трехсторонней контактной группой «формулы Штайнмайера».
Позже возле мемориала «Струны памяти» в Николаеве представители общественных организаций, волонтеры присоединились к акции протеста против согласования украинскими властями «формулы Штайнмайера».
В четверг, 3 октября, Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за «формулы Штайнмайера», заявив, что слышит голос протестующих и уверяет, что никогда не сдаст интересы страны.
6 октября, возле мемориала «Струны памяти» в Николаеве прошло народное вече против согласования украинскими властями «формулы Штайнмайера», на котором участники акции выдвинули власти свои требования.
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В воскресенье, 24 мая, в 14:00 на Соборной площади в Николаеве пройдет акция #СтопРеванш, где намерены выразить протест против политики президента Владимира Зеленского, который уже год занимает самую высокую должность в стране.
Об этом рассказала соорганизатор акции, волонтер Ольга Малярчук в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
– Мы собираемся на Соборной площади, чтобы высказать свое мнение о годе правления, подписать обращение с конкретными вопросами «где изменения», «почему происходит капитуляция страны?», «почему нас не слышат?». Организаторами акции являются ОО «Дело общин» и партия «Демократична сокира», - сказала Ольга Малярчук.
Основным вопрос, беспокоящее митингующих, решение президента об отводе войск на Донбассе, а также преследования и аресты украинских активистов.
– Вопросы будут адресоваться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - прим.), правительству, потому что нас беспокоит ситуация, которая сейчас происходит. Это и экономическая, и медицинская, и военная реформы, арест и преследования патриотов. Ряд вопросов, которые накипели. Карантин показал – Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов: эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России. Вирус в короне рано или поздно медики победят. А что делать с зеленой бациллой в короне, это зависит исключительно от граждан, - заявила она.
Также активистка подчеркнула, что на акции будут ждать главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко, и губернатора Николаевской области Александра Стадника.
Как известно, 1 октября Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».
Вечером, 2 октября, на Майдане Независимости в центре Киева прошла акция «Нет капитуляции» против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».
Также 2 октября под зданием Управления СБУ в Николаевской области также прошел митинг против подписания Трехсторонней контактной группой «формулы Штайнмайера».
Позже возле мемориала «Струны памяти» в Николаеве представители общественных организаций, волонтеры присоединились к акции протеста против согласования украинскими властями «формулы Штайнмайера».
В четверг, 3 октября, Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за «формулы Штайнмайера», заявив, что слышит голос протестующих и уверяет, что никогда не сдаст интересы страны.
6 октября, возле мемориала «Струны памяти» в Николаеве прошло народное вече против согласования украинскими властями «формулы Штайнмайера», на котором участники акции выдвинули власти свои требования.