Студенты Николаевского национального аграрного университета стали победителями Международной дистанционной олимпиады по бухгалтерскому учету. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Сообщается, что олимпиада проводилась в течение апреля - мая на базе Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова., Г. Караганда, Республика Казахстан.

От высших учебных заведений было приглашено до 5 участников. Команда николаевской «Аграрки» состояла из пяти студентов учетно-финансового факультета, все они являются представителями сельской молодежи юга Украины. Олимпиада проходила в два тура - тестирование онлайн и решение кейсовых задач. Во второй тур были допущены участников только при условии успешного прохождения первого. Представители Николаевского национального аграрного университета прошли во второй тур, который состоялся 11-12 мая, с максимальными баллами.

В итоге, по результатам Олимпиады Николаевский национальный аграрный университет стал единственным участником со всех высших учебных заведений города Николаева, которые готовят специалистов по специальности 071 «Учет и налогообложение». «Аграрка» также стала единственным победителем Международной олимпиады из числа всех высших учебных заведений Украины, которые готовят специалистов по специальности 071 «Учет и налогообложение. Безоговорочными победителями среди участников зарубежных высших учебных заведений есть все пять участников от Николаевского национального аграрного университета: Трум Елена - I место; Буганов Олег - I место; Шевченко Анна - II место; Ковалева Татьяна - II место; Ендрес Виталий - III место.

Все первые и вторые места заняли только студенты Николаевского национального аграрного университета. Третьи места николаевские студенты поделили со студентами из России и Беларуси. Первое командное место среди учреждений высшего образования Казахстана, США, России, Белоруссии, Испании и других стран занял Николаевский национальный аграрный университет.

«Виват, Николаевский национальный аграрный Университете!От участников Олимпиады и их научных руководителей высказана большая благодарность руководству Николаевского национального аграрного университета за всестороннюю поддержку реализации научных амбиций и возможностей представления доработок молодых учетчиков в международном научно-образовательном пространстве! Благодарность научно-педагогическим работникам кафедры учета и налогообложения, которые готовили студентов к участию и победе не только в этой Олимпиаде, но и на протяжении всего их обучения, формируя ценные будущие учетные кадры для всех отраслей экономики, в том числе международной! Такая яркая победа в I Международной дистанционной олимпиаде по бухгалтерскому учету по Международным стандартам финансовой отчетности - это результат качественного совместного плодотворного труда всего коллектива Николаевского национального аграрного университета, - говорится в сообщении.

Напомним, Николаевский национальный аграрный университет занял первое место в академическом рейтинге высших учебных заведений Украины «Топ-200 Украина 2019» среди высших учебных заведений Николаева и Николаевской области.