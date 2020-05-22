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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил необходимость улучшения кибербезопасности Украины. Он добавил, что киберзащита является важной составляющей для цифровой трансформации страны.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.
По словам Данилова, сейчас в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев. Он подчеркнул, что киберзащита персональных данных является приоритетом государственной политики.
— Ситуацию усложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозы, связанной с распространением коронавируса, — пояснил Алексей Данилов.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности разработали комплекс мер для улучшения состояния защищенности государственных информационных ресурсов, усиления защиты персональных данных граждан от утечек, а также совершенствования нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны принял за основу Стратегию кибербезопасности Украины.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил необходимость улучшения кибербезопасности Украины. Он добавил, что киберзащита является важной составляющей для цифровой трансформации страны.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.
По словам Данилова, сейчас в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев. Он подчеркнул, что киберзащита персональных данных является приоритетом государственной политики.
— Ситуацию усложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозы, связанной с распространением коронавируса, — пояснил Алексей Данилов.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности разработали комплекс мер для улучшения состояния защищенности государственных информационных ресурсов, усиления защиты персональных данных граждан от утечек, а также совершенствования нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны принял за основу Стратегию кибербезопасности Украины.