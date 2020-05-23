По состоянию на 10:00 23 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 52.

Из всех 280 подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 50 человек;

- Южноукраинск - 39 человек;

- Первомайск - 11 человек;

- Арбузинский район - 6 человек;

- Братский район - 3 человека;

- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

- Врадиевский район - 25 человек;

- Доманевский район - 58 человек;

- Казанковский район - 1 человек;

- Николаевский район - 1 человек;

- Новоодесский район - 38 человек;

- Снигиревский район - 1 человек;

- Кривоозерский район - 5 человек.

Выздоровели за сутки 8 человек, всего выздоровели - 117.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 7 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 22 мая на стационарном лечении находится 30 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них 19 человек в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской центральной районной больнице и 9 человек в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.