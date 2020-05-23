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По состоянию на 10:00 23 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 52.
Из всех 280 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 50 человек;
- Южноукраинск - 39 человек;
- Первомайск - 11 человек;
- Арбузинский район - 6 человек;
- Братский район - 3 человека;
- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
- Врадиевский район - 25 человек;
- Доманевский район - 58 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 38 человек;
- Снигиревский район - 1 человек;
- Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 8 человек, всего выздоровели - 117.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 7 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 22 мая на стационарном лечении находится 30 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них 19 человек в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской центральной районной больнице и 9 человек в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.
Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.
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По состоянию на 10:00 23 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 52.
Из всех 280 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 50 человек;
- Южноукраинск - 39 человек;
- Первомайск - 11 человек;
- Арбузинский район - 6 человек;
- Братский район - 3 человека;
- Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
- Врадиевский район - 25 человек;
- Доманевский район - 58 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 38 человек;
- Снигиревский район - 1 человек;
- Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 8 человек, всего выздоровели - 117.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 7 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 22 мая на стационарном лечении находится 30 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них 19 человек в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека в Первомайской центральной районной больнице и 9 человек в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.
Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.