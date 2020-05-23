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В пятницу, 22 мая, вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по защитникам Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе отметили, что в ответ на обстрелы обороняющиеся украинские подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов.
По данным разведки, 22 мая уничтожено двух российских оккупантов, еще один - ранен.
Напомним, ранее российские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали
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В пятницу, 22 мая, вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по защитникам Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе отметили, что в ответ на обстрелы обороняющиеся украинские подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов.
По данным разведки, 22 мая уничтожено двух российских оккупантов, еще один - ранен.
Напомним, ранее российские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали