В Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россей сепаратистов.

Об этом сообщили в канцелярии суда города Костанай, передает Медиазона.

В 2014 году гражданин Казахстана Щербак воевал на стороне сепаратистов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в батальоне «Спарта», которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).

С октября 2016 года Щербак числился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за «отсутствия оснований».

Щербак находился в Центре временного содержания для иностранных граждан в Челябинске, где у него диагностировали туберкулез.

По информации издания, Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.

Депутат Госдумы от Коммунистической партии России Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката, иначе, по его словам, срок лишения свободы мог быть больше.

Он также обвинил российские власти в том, что они сначала «поманили» Щербака на войну «всем блеском и шумом своих телеэкранов», а потом выдали в Казахстан, хотя он просил предоставить ему убежище.

Напомним, 22 мая, вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.