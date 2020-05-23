В пятницу, 22 мая, возле Кинбурнской косы пиротехники провели плановые работы по разминированию акватории Черного моря уничтожено 63 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Всего с морского дна изъято 55 артиллерийских снарядов разного калибра, 7 подрывных зарядов и ФАБ 50 (фугасная авиабомба). Территорию обследовано на общей площади 2,97 гекторов. Все опасные находки транспортированы на сушу, в специально отведенное место, и уничтожены путем контролируемого подрыва.

К работам привлекалось 10 человек, 3 спецавтомобиля, резиновая лодка «Шторм 450», беспилотный подводный аппарат и акваскутер.