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Народные депутаты от фракции «Слуги народа» требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаль объяснить ситуацию касательно поездки экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкую область вместе с членами правительства 21 мая.
Об этом фракция сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром охраны здоровья Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олег Немчинов Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге.
Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию по следующим вопросам:
• На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины.
• Занимает ли он любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства.
• Какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом.
• Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.
21 мая члены правительства полетели в Черновицкую область, которая на данный момент больше всего страдает от коронавируса, чтоб оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.
На пресс-брифинге к ним присоединился Яценюк, которого Аваков представил, как «частное лицо и основателя фонда соответствующей помощи для черновицких больниц».
В своем выступлении экс-министр поблагодарил правительство за то, что оно обратило внимание на его родную Черновицкую область. Он также отметил, что Украина переживет коронавирус, однако ее ждет «вирус экономический, к которому нужно готовиться уже сейчас».
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Народные депутаты от фракции «Слуги народа» требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаль объяснить ситуацию касательно поездки экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкую область вместе с членами правительства 21 мая.
Об этом фракция сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром охраны здоровья Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олег Немчинов Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге.
Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию по следующим вопросам:
• На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины.
• Занимает ли он любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства.
• Какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом.
• Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.
21 мая члены правительства полетели в Черновицкую область, которая на данный момент больше всего страдает от коронавируса, чтоб оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.
На пресс-брифинге к ним присоединился Яценюк, которого Аваков представил, как «частное лицо и основателя фонда соответствующей помощи для черновицких больниц».
В своем выступлении экс-министр поблагодарил правительство за то, что оно обратило внимание на его родную Черновицкую область. Он также отметил, что Украина переживет коронавирус, однако ее ждет «вирус экономический, к которому нужно готовиться уже сейчас».