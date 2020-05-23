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Сегодня, 23 мая, в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Илья Кива.
– Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются! – написал Илья Кива.
Обновляется.
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Сегодня, 23 мая, в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Илья Кива.
– Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются! – написал Илья Кива.
Обновляется.