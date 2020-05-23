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В воскресенье, 24 мая, храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима впервые за два месяца откроют для паломников.
Об этом говорится в заявлении Православного Греческого Патриархата Иерусалима, передают РИА Новости.
– В связи с изменением обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей, хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы, - говорится в сообщении.
Уточняется, что количество первых посетителей будет ограничено 50 людьми в рамках соблюдения безопасности из-за коронавируса. Пускать туда будут только здоровых людей, у которых не будет явных симптомов заболевания.
Сами верующие будут вынуждены соблюдать двуметровую дистанцию и воздержаться от прикосновений к святыням.
Напомним, 18 апреля в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его доставкой в Украину занималась делегация Украинской православной церкви.
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В воскресенье, 24 мая, храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима впервые за два месяца откроют для паломников.
Об этом говорится в заявлении Православного Греческого Патриархата Иерусалима, передают РИА Новости.
– В связи с изменением обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей, хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы, - говорится в сообщении.
Уточняется, что количество первых посетителей будет ограничено 50 людьми в рамках соблюдения безопасности из-за коронавируса. Пускать туда будут только здоровых людей, у которых не будет явных симптомов заболевания.
Сами верующие будут вынуждены соблюдать двуметровую дистанцию и воздержаться от прикосновений к святыням.
Напомним, 18 апреля в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его доставкой в Украину занималась делегация Украинской православной церкви.