Ответственным за сбитие самолета МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.

Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета, передает Радио Свобода.

Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.

6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.