За последние два месяца – на фоне пандемии коронавируса, карантина и кризиса – состояние 25 богатейших людей мира выросло на $ 255 милиардов.

Об этом сообщает издание Forbes.

– Супербогатые стали еще богаче, чем были два месяца тому назад. Состояние 25 самых богатых людей из списка Forbes выросло на $ 255 млрд с 23 марта, когда фондовый рынок США достиг самого низкого уровня с начала пандемии, – отмечается в публикации.

В совокупности указанные 25 человек владеют капиталом стоимостью почти $1,5 трлн (это около 16 % от активов всех миллиардеров мира).

Больше всего разбогател за последние два месяца основатель Facebook Марк Цукерберг – на 31 млрд долларов. Акции соцсети выросли почти на 60 %. Это позволило ему подняться с 7 на 4 место в рейтинге. В данный момент состояние Цукерберга оценивается в 86,5 млрд долларов.

На втором месте по приросту состояния находится основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Так, с 23 марта акции Amazon подорожали на 29 %. По состоянию на закрытие торгов в пятницу состояние Безоса оценивалось в $ 146,9 млрд. Это на $ 30 млрд (на 26 %) больше показателя от 23 марта.

Наибольший прирост в процентном выражении зафиксирован у Колина Чжэн Хуана, основателя Pinduoduo – второго по величине после Alibaba онлайн-магазина Китая. Компания во время пандемии создала модель «социального шоппинга», когда пользователи могут поделиться онлайн-покупками с друзьями и родными. Кроме того, была запущена кампания скидок. В итоге акции Pinduoduo с 23 марта подорожали почти вдвое, а Колин Чжэн Хуан стал богаче на $ 17,9 млрд.

Разбогател и индийский бизнесмен Мукеш Амбани, который был признан самым богатым человеком Азии. В апреле он заключил сделку с компанией Facebook, которая должна вложить $ 5,7 млрд в телеком-компанию Reliance Jio, входящую в основанный отцом Амбани конгломерат. Кроме того, Амбани привлек и другие инвестиции (в общей сложности компания привлекла $10 млрд). Сейчас состояние Амбани оценивается в $52,7 млрд.

Как подчеркивает Forbes, ни один из 25 богатейших людей не стал беднее с 23 марта. Такая ситуация резко контрастирует с данными о безработице в США, где за пособиями обратились 39 млн человек (около четверти американской рабочей силы).

ТОП-25 самых богатых людей мира по версии Forbes:

• Джефф Безос, США. Состояние — $146,9 млрд, рост на $29,9 млрд.

• Создатель Microsoft Билл Гейтс, США. Состояние — $106,5 млрд, рост на $11,9 млрд.

• Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, Франция. Состояние — $94,1 млрд, рост на $12,8 млрд.

• Марк Цукерберг, США. Состояние — $86,5 млрд, рост на $31,4 млрд.

• Американский инвестор и предприниматель Уоррен Баффет, США. Состояние — $69,2 млрд, рост на $6 млрд.

• Сооснователь, председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон, США. Состояние — $66,4 млрд, рост на $10,4 млрд.

• Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер, США. Состояние — $65,4 млрд, рост на $14 млрд.

• Сооснователь Google Ларри Пейдж, США. Состояние — $63,6 млрд, рост на $14,2 млрд.

• Основатель Google Сергей Брин, США. Состояние — $61,3 млрд, рост на $13,7 млрд.

• Амансио Ортега, Испания. Состояние составляет $60,5 млрд, рост на $5,2 млрд. Источник богатства — торговая сеть Zara.

• Наследник состояния Walmart Джим Уолтон, США. Состояние — $55,2 млрд, рост на $3,6 млрд.

• Дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон, США. Состояние — $55 млрд, рост на $3,6 млрд.

• Роб Уолтон, США. Состояние составляет $54,8 млрд, рост на $3,6 млрд.

• Франсуаза Бетанкур-Майерс, Франция. Состояние оцениваеися в $54,2 млрд, рост на $6,4 млрд. Источник богатства — компания L’Oréal.

• Мукеш Амбани, Индия. Состояние — $52,7 млрд, рост на $19,9 млрд.

• Карлос Слим Элу, Мексика. Состояние составляет $51,2 млрд, рост на $4,2 млрд. Источник богатства — сфера телекоммуникаций.

• Маккензи Безос, США. Бывшая супруга Джеффа Безоса. Состояние — $47,8 млрд, рост на $10,4 млрд.

• Основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатенг, Китай. Состояние — $46,4 млрд, рост на $6,8 млрд.

• Основатель Alibaba Grou Джек Ма, Китай. Состояние — $41,3 млрд, рост на $3 млрд.

• Один из основателей компании Nike Фил Найт, США. Состояние — $37,7 млрд, рост на $9,9 млрд.

• Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, США. Состояние — $36,7 млрд, рост на $9,5 млрд.

• Колин Чжэн Хуан, Китай. Состояние — $35,6 млрд, рост на $17,9 млрд. Источник его дохода — онлайн-торговля.

• Франсуа Пино, Франция. Состояние составляет $31,8 млрд, рост на $2,1 млрд. Источник его богатства — предметы роскоши. Так, Пино приобрел аукционный дом Christie’s, занимающийся продажей антиквариата и предметов искусства. Помимо этого, ему принадлежат винодельческое хозяйство в Бордо, горнолыжные курорты, футбольный клуб “Ренн” и прочее.

• Шелдон Адельсон, США. Состояние — $30,7 млрд, рост на $1,4 млрд. Источник его богатства — казино.

• Основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл, США. Состояние — $28,3 млрд, рост на $3,5 млрд.